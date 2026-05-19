タイコスメブランド『BabyBright（ベイビーブライト）』から、ムース質感でふんわり繊細眉が完成する「ベイビーブライトムースブロウパウダーペンシル」が登場！2026年6月1日（月）12時より楽天市場（公式認定ショップ：シトラスマーケット）にてWEB先行発売開始。2026年6月上旬より全国のドン・キホーテ（一部店舗除く）でも順次発売が開始されます。ムース質感でふんわり“立体眉”を叶える、ベイビーブライトの新作アイブロウ