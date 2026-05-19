栃木県上三川町の強盗殺人事件で、指示役とみられる竹前海斗容疑者（28）が、けさ、勾留質問のため警察署から護送されました。【映像】護送される容疑者（実際の様子）竹前海斗容疑者（28）と妻の美結容疑者（25）は、14日、16歳の少年4人らと共謀して、上三川町の住宅に押し入り、富山英子さん（69）を殺害した疑いが持たれています。竹前容疑者はけさ、勾留質問のために警察署を出て護送車両へ乗り込みました。一方、美