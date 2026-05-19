記者会見する自民党の萩生田幹事長代行＝19日午前、東京・永田町の党本部自民党の萩生田光一幹事長代行は19日の記者会見で、党内で議論している日本国旗を損壊する行為を罰する法案を巡り「日本維新の会との連立政権合意に記載されている。成案を得て国会に提出し成立を図れるよう、十分な議論が行われることを期待したい」と述べた。同時に「国家の象徴でもある国旗を不当に傷つける行為は、国家の尊厳を侵害することだ。（法