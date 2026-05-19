立憲民主党幹部は19日、衆院法制局が衆院憲法審査会に示した緊急事態条項の条文イメージ案について、自民の指示により説明が受けられないのが事実で撤回しなければ、20日の参院憲法審には応じられないと自民参院幹部に伝えた。