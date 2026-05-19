栃木県上三川町の強盗殺人事件で、指示役とみられる夫婦が移送されました。竹前海斗容疑者と妻の美結容疑者、16歳の少年4人らは今月14日、栃木県上三川町の住宅に侵入し、物色中に住人の富山英子さんの胸を刺すなどして殺害した疑いがもたれています。海斗容疑者はけさ、勾留質問のために警察署から裁判所に護送され、美結容疑者は身柄を検察庁に送られました。夫婦は「自分たちは関係ない」という趣旨の供述をして容疑を否認する