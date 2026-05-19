水産庁の審議会は、今年のサンマの漁獲枠を去年より4％少ない9万1000トン余りとする案を承認しました。【映像】水産庁の審議会の様子漁獲枠の内訳は日本の排他的経済水域内で7万6194トン、公海で1万5360トンで、合わせて9万1554トンです。サンマの漁獲枠が1997年に設定されてから最も少ない量です。北太平洋でのサンマの漁獲枠をめぐっては4月の国際会議で、去年より5％少ない19万トン余りとすることで合意していて、それ