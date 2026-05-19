消費者庁「令和7年版消費者白書」によると、 2024年度の消費生活相談件数は約90万件で、うち65歳以上の高齢者からの相談が29.8万件（33.1％）を占めています。では、自分や自分の家族がトラブルに巻き込まれた場合、どう対処すればよいのでしょうか。弁護士に聞きました。父の書斎で見つけた1枚の契約書「なにかの間違いであってくれ……」プライム上場企業に勤務するケンジさん（仮名／55歳）。年収は約900万円で、共働きの妻と大