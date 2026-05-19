医学部受験では、多くの情報を多く集めたからといって有利になるとは限りません。模試判定、偏差値表、クチコミ、合格体験記、予備校の合格実績などの情報は、参考にはなるものの、読み方を誤れば、逆にリスクになるケースもあります。数千万円規模の教育投資を成功させる「情報の読み方」を解説します。「情報を集めるほど失敗する」ケースとは？医学部受験を控えた家庭は、非常に多くの情報に囲まれます。偏差値ランキング、模試