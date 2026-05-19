2026年5月19日の『徹子の部屋』にジャン・レノさんが登場。現在77歳の彼の人生と、日本での舞台を新たな挑戦として選んだ理由を語ります。今回はジャン・レノさんの舞台『らくだ』の取材会レポートを再配信します。*****映画『レオン』などで知られる、フランスの名優ジャン・レノの自叙伝的ひとり舞台『らくだ』の日本公演が、5月10日から東京芸術劇場で開幕しました。自身の半生を音楽と語りで鮮やかに描き出し、彼の俳優人生の