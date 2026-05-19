小さい頃「父が乗っていたから選んだ」と言われるモデルとなったステップワゴン2025年12月、ホンダ「ステップワゴン」が2026年5月で登場30年を迎えることから、特別仕様車「30周年特別仕様車」が発表されました。どのようなユーザーが選んでいるのでしょうか。1996年5月、ホンダから1台のミニバンがデビューしました。それがステップワゴンです。【画像】初代オマージュで懐かしい！ これが「新たなステップワゴン」です！