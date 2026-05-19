5月5日・6日に開催された「EXILE B HAPPY SHOW 2026〜かぜのふね〜」。最終公演には芸人・小島よしおさんもサプライズ登場し、会場を大いに沸かせました。さらにコラボ曲をリリースするなど、EXILE TETSUYAさんと小島さんの異色とも思える組み合わせは、以前ママスタセレクトで行われた対談がきっかけとなったもの。そんなEXILE TETSUYAさんと小島よしおさん、念願の共演ステージを終えたばかりのおふたりにインタビューを行いまし