お仕事をしているといろいろありますよね。さまざまな“いろいろ”が積み上がると「仕事、辞めようかな」なんて思いはじめることもあるでしょう。とはいえ、辞めてどうするのと自問自答。次の職探しも大変だしなあ……なんてモヤモヤを抱えるのも面倒くさいですよね。ではどうすればいいのか。『パートを続けるための極意、何がありますか？』先ほどのモヤモヤを抱えないためには、パートを辞めようと思わないようにすればいい。答