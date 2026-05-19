北海道岩内町で５月１７日から続いた断水は、１８日夜に復旧しました。町民からは安堵の声が聞かれる一方、町内の学校では短縮授業や休校になるなど、１９日も影響が残っています。（町民）「安心しました。長引かなくて良かったです」岩内町で１７日から続いた断水は、１８日午後９時に復旧しました。町によりますと、幌内川の上流で土砂崩れが発生し、水が濁ったことが原因で、町はろ過作業を実施したということです。一方、町内