ゴルファーなら一度は経験があるだろうゴルフ場での忘れ物。クラブ、ボストンバッグ、スマートフォン、レインウェア――ラウンド後の慌ただしさの中で、つい置き忘れてしまうケースは少なくない。だが、その裏側では、ゴルフ場が粛々と対応を続けている。千葉県市原市にある千葉セントラルゴルフクラブで忘れ物の実情を聞いた。【写真】最終プロテスト期間も飲んでいた? 青木香奈子は大のお酒好き！■名前のない忘れ物は遺失物法に