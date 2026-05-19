テーラーメイドから、カスタム・ゼロトルクパターのアナウンス。「独自のゼロトルクパター設計でパッティングストロークの安定性と再現性の向上をサポートする『Spider ZT』パターシリーズに新たに、ヘッド仕上げや、ソールプレート、サイトライン、グリップ、文字・ロゴなどの刻印を自分好みにカスタマイズできる『My Spider ZT』パターのサービスを公式オンラインストア、直営店にて5月19日より開始します」と、同社広報。【画像