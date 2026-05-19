緊迫する中東情勢の影響で、ふるさと納税に変化が起きています。家庭用ラップなど、日用品への寄付件数が大きく伸びています。ラベルをなくしたコメも登場。国が仲介サイトへの手数料引き下げを要請するなか、今後のあり方はどう議論されていくのでしょうか。■寄付件数が大幅に伸びた返礼品森圭介アナウンサー「鈴江さん、ふるさと納税をやっていますよね。どんなものを返礼品として選んでいるんですか？」鈴江奈々アナウンサー「