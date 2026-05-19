19日朝、新潟県南魚沼市の田んぼで農作業をしていた70代の男性がクマに襲われ、顔に擦り傷を負い病院に搬送されました。 19日午前9時ごろ、南魚沼市五箇の田んぼで70代の男性が「クマに襲われた」と近くの住宅に住む人から消防に通報がありました。 警察によりますと男性が1人で農作業をしていた所、体長約1ｍのクマ1頭が突然体当たりしてきたということです。 男性は顏に擦り傷を負い病院に搬送されましたが、命に別条はありま