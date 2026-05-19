新潟県は、長岡市内の飲食店「喜京屋（ききょうや）」が提供した食事を原因とするノロウイルスによる食中毒が発生したと発表しました。 県によりますと、5月11日および13日に同店が提供した食事を喫食した245人のうち、調査できた100人中54人が下痢、発熱、吐き気、嘔吐などの症状を呈しました。患者は男性28人、女性26人で、年代はいずれも20代から70代にわたります。 検査の結果、患者8人および調理従事者2人の便からノロウイ