歌舞伎役者・俳優の市川團十郎さんが5月17日、自身のＳＮＳを更新。長男の勸玄（市川新之助）さんの写真を添え、親から子への“伝承”について綴りました。【写真を見る】【 市川團十郎 】「助六の化粧の練習してた、嬉しかったです。」長男・勸玄（市川新之助）さんが熱心に化粧をする姿公開「少しずつ伝えていきます。二人に、」團十郎さんは、熱心に化粧をする勸玄さんの写真を添えて「助六の化粧の練習してた、嬉しかったで