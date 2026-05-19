ENHYPENのリーダー・JUNGWONが、18日放送のTBS系『CDTV ライブ！ライブ！』に出演し、自身がフィーチャリングで参加した山下智久の楽曲「声（feat. JUNGWON of ENHYPEN）」を山下とともに初披露した。【ライブ写真】ENHYPENらしさ全開！ヴァンパイアの世界観に引き込む同曲は、映画『正直不動産』の挿入曲。JUNGWONにとって単独では初の日本の音楽番組出演となり、かねてより注目を集めていた山下との共演が実現した。ステー