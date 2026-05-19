【ワシントン＝阿部真司、マスカット＝吉形祐司】米国のトランプ大統領は１８日、戦闘終結に向けたイランとの外交交渉を優先する考えを示した。軍事的圧力を強めながら、核問題などでイランから妥協を引き出す狙いとみられる。トランプ氏は１８日、自身のＳＮＳで「明日（１９日）予定されていたイランへの攻撃は行わないよう米軍に指示した」と投稿した。カタールとサウジアラビア、アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）の首脳らからの