歌手倖田來未（43）が19日までにインスタグラムを更新。親友である元WWE女子王者のイヨ・スカイの結婚を祝福した。イヨは17日、新日本プロレスから米WWEに移籍し、傘下のNXTでデビューを飾ったばかりのNARAKU（旧EVIL）とそろって会見し、結婚を発表した。倖田は「IYO SKY NARAKU結婚発表おめでとうございます！！」と祝福。「気づいたら、もう、短いものの濃厚な関係やん！と、写真を見ながら懐かしんでおりました！」とイヨ