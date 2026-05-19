ピアニストでグラビアアイドルの音羽美奈（27）が19日までに、自身のインスタグラムを更新。お姫様のようなドレスショットを投稿した。「来世はヨーロッパのお姫様にしてくださーい」とつづり、ティアラやネックレスをつけ、胸元を限界ギリギリまで露出した淡い紫色のドレス姿を公開した。さらに別の投稿では、オリオンビールの白いタンクトップを着て笑顔を見せるショットや、白のワンピース姿で波打ち際でジャンプするバックショ