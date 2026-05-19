X JAPANのYOSHIKIが19日までにXを更新。ミュージシャンGACKT（52）の俳優としての活動に期待を寄せた。YOSHIKIは、フジテレビ系7月期月9ドラマ「ブラックトリック〜裁きを操る弁護人〜」（7月20日開始、月曜午後9時）で主演を務めることについてコメントしたGACKTのポストを引用。「音楽だけでなく、俳優としても素晴らしい表現力を持っていると思う」と“俳優GACKT”を高く評価し、「日本に行ったら、@GACKTの出演するTVも観てみ