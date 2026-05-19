米人気ロックバンド、ザ・ストロークスのギタリスト、ニック・ヴァレンシが、今後のワールドツアー活動を「一時的に休止」することを発表した。米音楽誌「ギター・ワールド」が先日、報じた。バンドはインスタグラムの投稿で、ニックが６月にリリースされる７枚目のアルバム「リアリティ・アウェイツ」のプロモーションを兼ねた今後のワールドツアーから「一時的に離れる」ことを発表した。活動休止の理由は明らかにされていな