【セブン-イレブン：「感謝盛り」第2弾】 開催期間：5月19日～6月1日 セブン‐イレブン・ジャパンは、人気商品をお値段そのままで50%以上増量した「感謝盛り」シリーズ第2弾を本日5月19日から6月1日まで開催する。 今回の「感謝盛り」は、1974年5月に国内でセブン‐イレブンの営業を開始したことを記念する「創業感謝祭」の一環として実施されているフェア。5月12日より開催され