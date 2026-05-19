ドジャースの左腕エース、ブレーク・スネル投手（３３）が左ヒジの関節遊離体（通称・ネズミ）の除去手術を受けるため戦列を離れ、球団専門メディア「ドジャース・ウエー」から厳しい目が向けられている。左肩痛で開幕に間に合わなかったスネルは９日（日本時間１０日）のブレーブス戦で今季初登板。グラスノーの離脱により、マイナーでのリハビリ登板を１試合早めたマウンドで３回５失点（自責４）だった。そして２度目の登板