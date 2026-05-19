ビジネスシーンで使い分けたいコミュニケーションのポイントとは ビジネスコミュニケーションのポイント 「公私」のけじめをつけてTPOで使い分ける 仕事上での人間関係やつき合いにおいて大切なのは、社会人として恥ずかしくない立ち居振る舞いをすることです。その中で、言葉づかいは、 仕事上で関わる多くの人たちと 「円滑にビジネスを進めるため」の礼儀を用いた作法ともいえます。 ビジネスにおけ