桜島では、きょう19日これまでに気象台が噴火として記録する火口から1000メートル以上の噴煙の情報は発表されていませんが、低い噴煙があがり灰が鹿児島市方向に流れている様子がわかります。 桜島では、19日夜にかけて降灰が火口から西の鹿児島市街地方向から北の姶良市加治木方向に広がる予想です。 ・ ・ ・