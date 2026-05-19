シチュエーション別「どんな悩みもちっぽけに感じるすごい方法」 職場のモヤモヤ「休みは家で寝てばかり……自己嫌悪に陥る」 【自己嫌悪になっても余計なストレスを溜めるだけ】 休みは家で寝てばかりというのは、要するに遊んだり、家事をしたりする気力がないということです。同じように仕事をしても、まったく元気な人と、ぐったりしてしまう人がいるように、個人の活力（バイタリティ）というのは、それぞれ差