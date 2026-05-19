【モデルプレス＝2026/05/19】“りくりゅう”の愛称で知られるフィギュアスケーターの三浦璃来と木原龍一が、5月17日放送のMBS／TBS系「日曜日の初耳学」（毎週日曜22時〜）に出演。引退発表の舞台裏を明かした。【写真】五輪金ペア、メダル持ち笑顔の2ショット◆“りくりゅう”三浦璃来＆木原龍一、引退を発表2026年2月に開催されたミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで日本ペア史上初となる金メダルを獲得した2人は