お笑いタレントの西川きよしさん（79）の息子で、吉本新喜劇の西川忠志さん（58）が2026年5月17日までに、自身のインスタグラムを更新。ムキムキの腕がのぞくTシャツ姿を披露した。「1人きりの車内」西川さんは「1人きりの車内」といい、電車の中、座席に一人座るショットを投稿した。「僕が乗るのは始発駅です」「今日は次の駅まで僕の乗った車両は1人きりの貸切でした」とつづっていた。また、ハッシュタグ「#マッチョになりたい