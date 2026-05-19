1回の仕事の報酬は300万円。 しかも、過去の記憶だけで一流ホテルの味を完全再現してしまう天才シェフ。 圧倒的なスキルを持ちながら「フリーランス」を貫く男の生き様を描いた『ザ・シェフ』第4話の痛快な展開に注目です。 味見は不要？「匂い」だけで味を完成させる神業 依頼人の希望に応じて料理を作る天才シェフ・味沢匠。第4話で彼が請け負ったミッションは、依頼人の父親が「16年前にパリのホテル・リッツで