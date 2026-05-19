こんなに違う！都道府県別の「1日平均歩数」 厚生労働省の「平成28年国民健康・栄養調査」によると、都道府県別成人（20歳～64歳）の1日平均歩数は、男性では8762歩の大阪、女性では 7795歩の神奈川がトップでした。 健康寿命を伸ばして人生の最後まで元気で幸せな生活を送るために、厚生労働省の「スマート・ライフ・プロジェクト」では毎日プラス10分の身体活動を、スポーツ庁の「FUN+WALK PROJECT」