豪中銀議事録連続利上げにより戦争の影響を評価する余地生まれる 豪中銀議事録（5月5日開催分） 3会合連続で利上げを実施することで、米イラン紛争による燃料価格高騰が家計や企業に与える影響を評価する余地が生まれる。75bpという短期間での利上げにより、豪中銀は今後の動向を注視し、次の行動を決定する時間を得ることができた。 今回の政策措置では短期的なインフレの軌道を変えることはできない、インフレ期待を