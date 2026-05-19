USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK6.495.535.906.74 1MO7.685.886.617.21 3MO7.825.916.877.43 6MO8.266.207.347.65 9MO8.406.367.627.72 1YR8.576.647.927.83 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK7.018.036.12 1MO7.578.396.75 3MO7.938.466.76 6MO8.408.917