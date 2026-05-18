「鏡を見るたびに唇の乾燥や縦ジワが気になる…」そんな悩みを抱えていませんか？そんなあなたにおすすめしたいのが、タイの国民的コスメブランド「Cathy Doll(キャシードール)」の新作リップグロス。繊細なラメと濃密なツヤ感があなたの唇を瞬時にアップデートしてくれる、そんな本アイテムの魅力をたっぷりとお届けします。 タイコスメの先駆け！「Cathy Doll(キャシードール)」って？ 今、