豪ドル下落、利上げ一時停止観測75bp引き上げ後は影響見極めへ 豪中銀5月会合の議事録受け豪ドルが下落、豪ドル円は一時113.50円まで下げた。 豪中銀は短期間で75bpの利上げを実施したことから、米イラン戦争の影響を評価する余地が生まれたと指摘。これにより利上げ一時停止観測が高まっている。次回6月会合の利上げ確率は14%台に低下。 ただ、これより前に中銀総裁補が、米イラン戦争によりインフレ期待が上昇するリ