高市総理の支持グループとして注目を集める「国力研究会」。だが、その発起人リストをよく見ると、“高市色”よりも“麻生色”が目立つという。派閥横断的な大きな組織は、誰のために、何のために作られたのか。政治ジャーナリスト・青山和弘氏が内幕を解説する。【写真を見る】「激ヤセ」が心配される高市首相現在と比較すると「まるで別人」「高市さんが作って欲しい」と言ったわけではない？総選挙が終わって、自民党内の