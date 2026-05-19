解剖学者で大の虫好きとしても知られる養老孟司氏と、対象物の全てにピントを合わせる深度合成技法で昆虫写真の新たな可能性を切り拓いた小檜山賢二氏。虫友だちとして40年以上にわたり互いに刺激を受けてきた二人による「虫展」が東京都写真美術館で開催されている。その、これまでにない趣向の展示内容と、小檜山氏が手掛ける昆虫写真の世界に迫る。【写真を見る】体長わずか2.5ミリの「トゲトゲクロサルゾウムシ」の超拡大写