サラダや丼にもぴったりな半熟卵をきれいに作れる 黄身がトロトロな半熟ゆで卵を作りたいけど、なかなか理想通りに作れないことも多いのではないでしょうか？トッピングにもぴったりな半熟ゆで卵の作り方をご紹介します。 沸騰したお湯に入れて6分水から入れて沸騰したら4分温泉卵より失敗が少ない極半熟ゆで卵 温泉卵を作るのは難しそう、けれども黄身がトロトロな極半熟ゆで卵を上手に作りたい、そんな人の願いをかなえるレシ