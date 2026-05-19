「5月病」シーズンの到来だ。安易に、季節の風物詩と思うなかれ。対処を誤れば、長期休職やうつ病の発症を余儀なくされる。心理学者で官公庁カウンセラーの舟木彩乃氏が説く、5月病の症状と対策とは……。＊＊＊【写真を見る】「一見喜ばしい出来事もストレスに？」ライフイベントごとのストレス数値とは楽しみにしていたゴールデンウイークもあっという間に過ぎ、新年度が始まって1カ月ほどすると、「5月病」の季節がやって