ドジャースのブランドン・ゴームズGMが18日（日本時間19日）、敵地でのパドレス戦の試合前にメディア取材に対応。前日に獲得を発表した左腕エリック・ラウアー投手（30）について、先発として起用する方針を示した。ゴームズGMは「ご存じの通り、我々は投手陣に故障者を抱えています。先発をこなせる、あるいは試合の中で長いイニングを投げられる選手を確保したいという状況だった」と左腕獲得の経緯を説明。その上で「現時点