©ABCテレビ 今シーズンもプロ野球中継「スーパーベースボール」をお届けしているABCテレビ。 ５月27日(水)には「阪神タイガース 対 北海道日本ハムファイターズ」の一戦を生中継！ この度、スペシャルゲストとしてシンガーソングライター・山本彩の出演が決定！2025年にABCテレビで放送した特番「虎バンＳＰ！セ・リーグ優勝記念特番！！虎の道が導く栄