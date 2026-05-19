俳優の三浦翔平（37）が18日、自身のインスタグラムを更新。「ホノルルトライアスロン 2026」に初挑戦し、完走したことを報告した。「ホノトラ、オリンピックディスタンス無事完走できました！」と報告。「初めてのトライアスロンで、正直練習不足もあり、かなり不安でした…けど、始まってみれば、ハワイの景色と空気は本当に最高でした！！」と喜び。「トライアスロンは想像以上に過酷で、何度も心が折れそうになる瞬間は