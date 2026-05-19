6月11日開幕のサッカーW杯北中米大会に出場する日本代表の前田遼一コーチ（44）が19日、千葉市内で取材に応じた。23年1月の就任からセットプレーを担当。FK、CKの得点率アップに向けて、既に今年4月に就任した中村俊輔コーチ（47）と意見交換していることを明かした。「俊輔さんとは話をさせてもらい、今までの自分にはない視点の話も聞かせてもらっている」現役時代の中村コーチは言わずと知れたFK名手。日本代表としてもセ