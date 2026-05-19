「パドレス−ドジャース」（１８日、サンディエゴ）ドジャースの山本由伸投手が先発マウンドに上がり、初回に先制ソロを被弾した。先頭のタティスを遊直に打ち取った山本。だが続くアンドゥハーに追い込んでからの浮いた１４８キロのスプリットを捉えられ左翼席に運ばれてしまった。痛恨の２試合連続被弾。敵地は大歓声に包まれた。その後、シーツは三振に仕留めたがマチャドにはストレートの四球を与えた山本。右打者のア