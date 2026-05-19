お笑いコンビ、カカロニ栗谷（36）が19日、自身のインスタグラムを更新。第1子誕生を発表した上で第1子の写真も公開した。「交際歴ゼロ」を公言してきた栗谷は24年末、所属事務所のサイトで恋人ができたことを報告。サイトがパンクした。そして昨年12月30日には結婚を発表した。そして栗谷は日本テレビ系「大悟の芸人領収書」で先行して第1子誕生を発表。ストーリーズで第1子を抱きかかえる写真を公開し「第一子誕生しました！」と