シンガー・ソングライター七尾旅人（46）が19日までにXを更新。現政権に対する思いをつづった。七尾は「米中首脳会談でトランプが媚を売ることしかできず、台湾を実質売り渡したことで、台湾有事発言の前提条件すら崩れ去ってしまったが、まだ現政権に支持があるようで驚かされた」と高市内閣の支持率に言及。「健全な国ならネガキャン動画作成・拡散依頼のとんでもないスキャンダルが出た時点で完全に信頼を失ってるはずなんだけ