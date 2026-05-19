【「月刊サンデーGX」6月号】 5月19日 発売 価格：1,200円 小学館は、マンガ雑誌「月刊サンデージェネックス（以下、サンデーGX）」6月号を5月19日に発売する。価格は1,200円。 「サンデーGX」6月号には、特別付録「『薬屋のひとりごと～猫猫の後宮謎解き手帳～』デュアルアクリルスタンド」が付いてくる。4号連続の特別付録で、それぞれ